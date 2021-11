Expo Dubai celebra Austria nella sua giornata nazionale

(ANSA) - DUBAI, 19 NOV - Con la celebre Marcia di Radetzky di Johann Strauss eseguita da un'orchestra in abiti tipici austriaci, si sono aperte questa mattina le celebrazioni per la Giornata Nazionale dell'Austria a Expo 2020 Dubai. La cerimonia di apertura della giornata ha visto la presenza di Najeeb Al Ali, direttore esecutivo di Expo 2020 Dubai, e di Margarete Schrambock, ministra federale per gli Affari economici e digitali dell'Austria.

"Gli Emirati sono il più grande partner commerciale dell'Austria nella regione del Golfo, con un miliardo di dollari di commercio bilaterale. C'è una forte interdipendenza economica tra i nostri due Paesi", ha sottolineato Al Ali. "Speriamo di espandere i nostri sforzi bilaterali nei molteplici settori di comune interesse, come la salute, l'istruzione, le energie rinnovabili e la cultura".

"Voglio congratularmi con voi per il vostro anniversario, 50 anni di innovazione e sviluppo", ha detto Schrambock, ricordando che gli Emirati celebrano quest'anno i 50 anni dalla loro unificazione. Quella di Dubai "è la più notevole Expo che il mondo ha visto negli ultimi anni", ha aggiunto. "L'Austria è felice di portare la sua competenza e conoscenza in questo percorso, che è comune. Le nostre aziende hanno molto da offrire nella lotta al cambiamento climatico, nel rendere la vita più sana e nell'istruzione. L'innovazione è la chiave, e in questi mesi possiamo mostrare cosa l'Austria ha raggiunto nel passato e di cosa è capace per il futuro", ha sottolineato la ministra federale austriaca. (ANSA).