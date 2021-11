Covid: Berlino, incidenza quintuplicata in 4 settimane

(ANSA) - BERLINO, 19 NOV - "La situazione è seria, è ancora più seria della settimana scorsa. La dinamica del contagio non è stata interrotta. In quattro settimane l'incidenza del virus si è quintuplicata". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jans Spahn, in conferenza stampa a Berlino con il presidente del Robert Koch Institut. Spahn ha citato le misure anticovid decise ieri che "andranno implementate e controllate". (ANSA).