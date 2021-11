Check-up, Biden in buona salute, idoneo a doveri presidente

"Il presidente Joe Biden resta un uomo di 78 anni in salute e vigoroso, in grado di eseguire con successo i doveri della presidenza, come capo di Stato, capo dell'esecutivo e commander in chief": e' la conclusione del medico della Casa Bianca Kevin O'Connor dopo il primo check-up presidenziale. Il medico fa comunque alcuni rilievi. Il medico scrive che la crescente frequenza e la severita' del suo "schiarirsi la gola" legittima una indagine approfondita. Il suo passo inoltre e' perspicacemente piu' rigido, meno fluido rispetto ad un anno fa, in gran parte per l'usura della spina dorsale, mentre persiste una fibrillazione atriale cardiaca ma che resta asintomatica. Il presidente ha anche occasionali reflussi che richiedono una consultazione medica.