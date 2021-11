Usa: parchi privati per cani, a New York la nuova tendenza

(ANSA) - NEW YORK, 18 NOV - Cani e soprattutto padroni maleducati, un odore troppo forte e un grande affollamento. Un numero crescente di newyorkesi scarica i parchi pubblici per i cani e sceglie quelli a pagamento. A fronte di una abbonamento annuale, il cui costo può variare dai 40 dollari ai 2.200, è possibile portare fido in parchi giochi all'aperto più selezionati, meno affollati e quindi più piacevoli per i cani e per i loro proprietari.

Le struttura private, riporta il New York Times, sono sparse per la città. C'è il Soho Grand Dog Park accessibile ai cani ospiti dell'albergo gratuitamente ma aperto anche a chi vuole abbonarsi: il costo è di quasi 800 dollari l'anno e la lista d'attesa per essere accettati è molto lunga. Fra i più prestigiosi e costosi c'è The School Yard con i suoi 2.200 dollari all'anno: consente cinque visite al mese da 45 minuti.

Ed è pensato per i cani più esuberanti e che richiedono grande attenzione. Al parco nel Lower East Side possono accedere al massimo 5 cani alla volta, strettamente selezionati per taglia e temperamento. Il West Village Dog Run costa invece 245 dollari l'anno ed è un parco recintato a cui possono accedere i cani vaccinati ed educati. (ANSA).