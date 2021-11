Francia vieta la vendita dei cuccioli di cani e gatti nei negozi

Il parlamento francese ha adottato in via definitiva, con un voto quasi unanime al Senato, una proposta di legge contro i maltrattamenti degli animali. L'ultima votazione si è conclusa con 332 voti a favore, uno contro e 10 astenuti.

Fra le regole introdotte dalla legge, il divieto graduale di tenere animali selvaggi nei circhi e negli acquari, la fine della vendita di cuccioli di gatti e cani nei negozi di animali e pene più dure per torture e abbandoni.