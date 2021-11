Covid: Grecia richiama medici privati per sostenere ospedali

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Grecia richiama i medici privati in cinque regioni del nord del Paese per supportare la sanità pubblica sotto pressione per l'aumento dei contagi da Covid,. Lo riporta il sito di Ekathimerini annunciando che oggi è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale la decisione del ministero della Sanità greco che riguarda le regioni della Macedonia occidentale, centrale e orientale, la Tracia, nonché la Tessaglia nella Grecia centrale. La richiesta è indirizzata a pneumologi, patologi e medici di base che dovranno rendersi disponibili per almeno "un mese".

La Grecia ieri ha riportato 6.682 nuovi contagi e 87 decessi.

Nel Paese nuove restrizioni sono scattate all'inizio di novembre per i non vaccinati e oggi è atteso un discorso del primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, che dovrebbe fare un appello alla Nazione a vaccinarsi. Attualmente circa il 61,8% della popolazione di 11 milioni di persone ha ricevuto la doppia dose.

Un dato ben più basso dell'obiettivo del 70% che le autorità aveva previsto raggiungere entro l'autunno. (ANSA).