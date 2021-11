Causa contro Baldwin, 'irresponsabile' sul set di Rust

Alec Baldwin "irresponsabile" sul set di 'Rust': è l'accusa dell'assistente alla sceneggiatura, Mamie Mitchell, che ha fatto causa all'attore e ai produttori per i danni emotivi patiti per la morte della fotografa Halyna Hutchins nel corso delle riprese in New Mexico. Baldwin "ha giocato con la roulette russa" impugnando l'arma e sparando senza prima averla controllata, né avendo accanto la responsabile delle armi, sostengono i legali. L'attore "ha avuto l'arma dall'assistente alla regia", una cosa impensabile per un "veterano dell'industria del cinema come Baldwin".

Il copione non prevedeva che si sparassero dei colpi. Lo sostiene la responsabile della sceneggiatura Mamie Mitchell nella nuova azione legale contro Alec Baldwin dopo la tragedia sul set di 'Rust' che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, la Mitchell, rimasta ferita nell'incidente, sostiene di soffrire di "angoscia emotiva" e altri disturbi in conseguenza dei danni "causati intenzionalmente" dalla produzione. In merito a quanto previsto dalla sceneggiatura si sottolinea che "si era discusso che ci sarebbero state tre inquadrature ravvicinate dopo la pausa pranzo, una sugli occhi di Baldwin, una sulla macchia di sangue sulla spalla di Baldwin e una sul busto di Baldwin mentre allungava la mano verso la fondina per prendere la pistola. Da nessuna parte nel copione si diceva che l'imputato Baldwin avrebbe dovuto sparare".