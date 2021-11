Nuovo sanzioni europee alla Bielorussia Lukashenko: 'Combatteremo, non scherzo'

"Oggi approveremo un nuovo pacchetto di sanzioni contro i bielorussi responsabili di questa situazione e allargheremo il modello" delle sanzioni "per includere altre persone, compagnie aeree e agenzie di viaggi coinvolte in questa situazione illegale sui migranti". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell prima di entrare al Consiglio affari esteri a Bruxelles, ricordando che alla riunione attuale si farà una revisione della situazione in Bielorussia.

"Non parleremo di alcuna azione militare", ha precisato rispondendo ad una domanda dei giornalisti."Ieri ho avuto una serie di telefonate con i ministri polacco, lituano e bielorusso, e anche con il segretario generale delle Nazioni Unite per preparare l'incontro - ha aggiunto - Al ministro bielorusso ho detto che la situazione è inaccettabile e che va risolta fermando il flusso e i voli" di migranti.

La Bielorussia non vuole un conflitto di confine, il conflitto semmai è necessario alla Polonia. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko citato dall'agenzia di stampa statale Belta, ripresa poi dai media russi. Siamo pronti a rimandare i migranti in patria, ma loro non vogliono tornare, ha aggiunto. Lukashenko si dice pronto a trasportare i migrantia Monaco, in Germania, con i jet della compagnia di bandiera Belavia. Lo riporta l'agenzia Belta. "I nostri giornalisti e altri traggono conclusioni corrette, ovvero che la Polonia ha bisogno di questo conflitto al giorno d'oggi. Ci sono problemi interni più che sufficienti, problemi con l'Unione Europea", ha detto.

"Ci minacciano di sanzioni. Ok, aspettiamo e vediamo. Pensano che io stia scherzando. Che sia una minaccia vuota. Niente del genere. Combatteremo. Abbiamo raggiunto il limite. Non c'è spazio per una ritirata". Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

"Siamo molto preoccupati sulla situazione in Bielorussia, oggi discuteremo delle sanzioni, ma noi dobbiamo fare in modo che l'aeroporto di Minsk diventi una no fly-zone e che nessun aereo con a bordo migranti vi possa atterrare". Lo ha detto Gabrielius Landsbergis il ministro degli esteri lituano prima di entrare al Consiglio affari esteri a Bruxelles. "Ma allo stesso tempo dovremo dare un passaggio sicuro alle persone che si trovano già in Bielorussia per poter tornare nei loro paesi - ha aggiunto - Infine dovremo discutere sul futuro del regime bielorusso".