Gb: problema alla schiena, regina salta cerimonia caduti

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Buckingham Palace ha annunciato che la regina Elisabetta non parteciperà, come annunciato qualche giorno fa, alle commemorazioni per i caduti di guerra per un problema alla schiena. Lo riporta Sky news. Nel comunicato di Buckingham Palace si parla di uno "stiramento alla schiena" per Elisabetta. Secondo la royal correspondent di Sky news, il problema non ha nulla a che vedere con le ragioni per le quali i medici avevano raccomandato alla sovrana britannica di riposare per qualche settimana.

"Sua Maestà - si legge ancora nella nota di palazzo - è delusa dal fatto che non parteciperà" alla cerimonia al cenotafio di Londra. (ANSA).