A novembre 2022 il Global Media Congress

Il Comitato Organizzatore Superiore per il Global Media Congress ha tenuto il suo primo incontro presso l'Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) per discutere i preparativi per il lancio del Congresso, in programma dal 15 al 17 novembre del 2022.

Tenuto sotto il patrocinio di Sua Altezza lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli affari presidenziali, è organizzato dall'Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) in partnership strategica con l'agenzia di stampa degli Emirati (WAM).

Presieduto da Mohammed Jalal Al Rayssi, Direttore Generale di WAM, l'incontro ha visto la partecipazione dei membri del Comitato Organizzatore Superiore e delle sue sottocommissioni per assegnare e delegare ruoli e compiti per garantire il successo dell'evento. Il Congresso si concentrerà sull'identificazione di opportunità per supportare aziende pionieristiche e innovative a livello locale e regionale, attirando anche le principali istituzioni e agenzie dei media di tutto il mondo negli Emirati Arabi Uniti promuovendo anche lo sviluppo sostenibile del settore.

Nell'ambito dell'incontro è stata esaminata l'agenda generale dell'evento, i temi e gli argomenti chiave, nonché discusso delle sfide attualmente affrontate dal settore sottolineando che il Global Media Congress si concentrerà su aree chiave della comunicazione digitale, l'impatto dell'intelligenza artificiale sui media contemporanei e l'integrazione di tecnologia avanzata e innovazione nel settore dei media.

Ad oggi l'evento ha già ricevuto un gran numero di registrazioni da parte di pubblicazioni internazionali.

Mohammed Jalal Al Rayssi, direttore generale di WAM, ha dichiarato: "Il lancio di questa conferenza è un passo importante nei nostri sforzi per rafforzare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come hub globale influente e strategico per il settore dei media".

Humaid Matar Al Dhaheri, ad del gruppo di ADNEC, ha poi sottolineato che "ospitare il Global Media Congress 2022 ad Abu Dhabi è un chiaro riflesso del ruolo dell'Emirato come fattore strategico nella creazione di un fiorente settore del turismo d'affari e evidenzia la crescente importanza del settore dei media negli Emirati Arabi Uniti".