La Russia all'Onu, non stiamo spingendo i migranti al confine della Bielorussia con la Polonia

La Russia si difende all'Onu affermando che non sta aiutando i migranti ad affollarsi al confine della Bielorussia con la Polonia. Lo ha detto il vice ambasciatore russo all'Onu, Dmitry Polyanskiy: "No, assolutamente no", ha detto sui possibili aiuti ai migranti a margine della riunione d'emergenza a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza convocata su richiesta di Estonia, Francia e Irlanda. E sui movimenti dei caccia nei cieli bielorussi, Polyanskiy ha spiegato che si trattava di una "risposta al massiccio dispiegamento" di guardie armate polacche sul confine.

"Abbiamo degli obblighi nel quadro dell'unità tra Russia e Bielorussia", ha spiegato. "Se c'è una concentrazione di risorse militari alla frontiera con la Bielorussia, dobbiamo reagire. Sono solo voli di ricognizione, niente di più, è una attività normale", ha assicurato. Il diplomatico ha quindi osservato che i migranti "sono persone arrivate legalmente in Bielorussia e che cercano di entrare nei Paesi europei, in particolare in Germania". "Non sono autorizzati a varcare la frontiera, sono perseguiti, picchiati. E' una vergogna totale e una violazione completa delle convenzioni internazionali".

Il vice ambasciatore russo all'Onu Dmitry Polyanskiy ha respinto i sospetti (americani) che Mosca stia ammassando truppe al confine con l'Ucraina per invaderla: "questo non è mai stato pianificato", ha detto, rivendicando però "il diritto di concentrare truppe dove vogliamo, non è in territorio ucraino ma russo". Il diplomatico ha inoltre invitato a "non dimenticare che le navi da guerra americane nel Mar Nero agiscono in modo provocatorio", ammonendo che "è sempre più difficile ogni giorno evitare uno scontro diretto nel Mar Nero".