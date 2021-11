Usa-Cina: prossima settimana vertice virtuale Biden-Xi

I presidenti di Usa e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, terranno un vertice virtuale la prossima settimana, anche se non è stata fissata una data specifica. Lo riferisce Bloomberg, citando persone familiari con la questione, ricordando che la mossa arriva mentre le due maggiori economie al mondo sono bloccate in molteplici controversie - tra cui quelle su tecnologia, commercio, Taiwan e diritti umani - pur concordando sull'importanza di continuare il dialogo. I due Paesi hanno deciso all'inizio di ottobre di tenere un incontro virtuale tra leader entro la fine dell'anno, con la data esatta che è ancora in fase di negoziazione.

La vice portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha ribadito lunedì che c'è "un accordo di principio" con la Cina secondo il quale l'incontro virtuale avrà luogo entro la fine dell'anno. "Questo fa parte dei nostri sforzi in corso per gestire responsabilmente la concorrenza tra i nostri Paesi", ha aggiunto, pur osservando che "non si tratta di cercare risultati specifici".

La riunione virtuale non dovrebbe affrontare la questione della riapertura del consolato generale Usa a Chengdu e del consolato generale cinese a Houston nel Texas, ha ricordato Bloomberg, riferendosi alle sedi chiuse a luglio 2020 nel mezzo di un'escalation delle tensioni bilaterali. Sui media l'ipotesi della doppia riapertura era stata indicata come un gesto per mostrare la volontà delle parti di fare progressi sul fronte del dialogo e delle comunicazioni da mantenere comunque aperte.