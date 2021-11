Perù: nuovo ricovero in clinica per ex presidente Fujimori

L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori è stato nuovamente ricoverato in una clinica vicino a Lima ieri a causa di una persistente bassa saturazione sanguigna e per una sospetta fibrosi polmonare. Lo scrive il quotidiano El Comercio. Fujimori, che ha 83 anni e sconta una lunga pena detentiva per violazione dei diritti umani, è stato ripetutamente ricoverato in clinica negli ultimi tempi per problemi cardiaci e respiratori.

La conferma del ricovero è venuta, via Twitter, dalla figlia e più volta candidata presidenziale, Keiko Fujimori, secondo la quale l'ex capo dello Stato è ricoverato nella clinica San Felipe a Jesús María, in provincia di Lima per "test urgenti" riguardanti il basso livello di saturazione del sangue.

Quando si è sottoposto a un intervento cardiaco, ha aggiunto Keiki Fujimori, "speravamo che i problemi di bassa saturazione si risolvessero, ma così non è stato. Ed ora i sanitari sospettano che mio padre possa soffrire per una fibrosi polmonare".

Infine si è appreso che, sempre ieri, anche la madre della leader del partito Fuerza Nueva, Susana Higuchi, è stata ricoverata nella clinica Ricardo Palma di San Isidro per gravi problemi respiratori. "Le sue condizioni - ha sottolineato Keiko - sono gravi per cui è in coma farmacologico in un reparto di terapia intensiva".