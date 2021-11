Cina, operazione di pattugliamento nello Stretto di Taiwan

Il comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese sta conducendo un pattugliamento vicino allo Stretto di Taiwan "in risposta alle attività secessioniste". L'operazione, mentre a Pechino è in corso il sesto Plenum del Pcc, segue "le gravi parole e le azioni sbagliate dei Paesi interessati alla questione di Taiwan dirette alle forze separatiste". L'isola, ha detto il portavoce del Comando Shi Yi, "è parte del territorio cinese". Il ministero della Difesa ha denunciato poco fa la visita di oggi a Taipei di una delegazione del Congresso Usa con un aereo militare.



L'operazione, ha aggiunto Shi in una nota postata sull'account ufficiale WeChat del Comando, ha lo scopo di "testare e migliorare ulteriormente le capacità comuni di combattimento combinate", pur senza aggiungere dettagli sulle forze e i mezzi coinvolti. Una mossa definita "necessaria" per salvaguardare la sovranità del Paese, con la rassicurazione che le forze del Comando "manterranno sempre un alto livello di allerta e adotteranno tutte le misure necessarie per contrastare con forza tutte le azioni provocatorie che mettono in pericolo gli interessi fondamentali della Cina e minano la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", difendendo "la sovranità nazionale e l'integrità territoriale".