Donald Trump ha annunciato che "probabilmente" aspettera' sino alle elezioni di Midterm del prossimo autunno per rivelare se correra' per la Casa Bianca nel 2024. "Penso che un sacco di persone saranno molto contente, francamente, della decisione", ha confidato a Fox News. Alla domanda sui numerosi repubblicani desiderosi di scendere in campo, il tycoon ha risposto "quasi tutti hanno detto che se corro loro non lo faranno".