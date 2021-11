Centinaia di migranti dalla Bielorussia. Respinti al confine con la Polonia

Una massa di persone si è spinta a piedi al confine fra la Bielorussia e la Polonia. Lo riporta l'agenzia Apa, citando fonti delle istituzioni di Minsk. La situazione viene immortalata anche da alcuni scatti già ripresi dalla stampa tedesca, come ad esempio dalla Bild. Nella foto si vedono centinaia persone che si muovono a piedi verso la frontiera.

Il cordone della polizia polacca e dei militari ha respinto il gruppo degli immigrati che ha tentato in queste ore di entrare illegalmente nel territorio polacco dalla Bielorussia, nella zona a sud dal passaggio della frontiera a Kuznica Bialostocka. Lo rendono noto fonti del ministero degli interni. "Siamo pronti a difendere la frontiera", ha affermato su twitter il ministro della difesa Mariausz Blaszczak ricordando che nella zona ci sono 12 mila soldati. Fra poco secondo i media dovrebbe iniziare la seduta della unità di crisi con il ministro Pawel Soloch dell'Ufficio della sicurezza nazionale.

"Il regime di Minsk si comporta come un trafficante di migranti, e l'Europa prenderà posizione insieme". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, commentando le immagini e le notizie in arrivo dalla Bielorussia, dove una massa di migranti si starebbe muovendo a piedi verso la frontiera polacca. Seibert ha anche stigmatizzato quelli che ha definito "attacchi ibridi" da parte della Bielorussia. Il portavoce del ministero dell'Interno ha aggiunto di aver visto foto e video in circolazione.

"Questa è la prosecuzione del tentativo disperato del regime di Lukashenko di sfruttare le persone per destabilizzare l'Ue e i valori che sosteniamo". L'Ue ha "ripetutamente e fermamente rigettato tentativi di strumentalizzare" i migranti "per motivi politici". Così un portavoce della Commissione Ue, commentando le notizie sul confine tra Bielorussia e Polonia. "Secondo le informazioni a nostra disposizione, ci sarebbero diverse centinaia di persone in Bielorussia vicino al confine polacco", ha spiegato, ricordando che "nelle ultime settimane Varsavia ha riferito di 3.000 attraversamenti illegali ogni settimana".