Scontro tra autocisterna e camion, più di 90 morti in Sierra Leone

E' salito ad almeno 91 il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta ieri alla periferia di Freetown provocata, ha reso noto la sindaca della capitale della Sierra Leone, dallo scontro tra un'autocisterna che trasportava carburante e un altro camion. Lo riporta la Cnn. In precedenza la Croce Rossa aveva parlato dell'esplosione di un deposito di carburante. "Sono addolorata nell'apprendere di un'esplosione lungo Bai Bureh Road, Wellington, dopo che un camion che trasportava carburante si è scontrato con un altro camion", ha detto la sindaca di Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr. "I video e le foto che fanno il giro dei social media sono strazianti", ha aggiunto. Da parte sua il portavoce dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Mohamed Lamrane Bah, ha detto che vi sono numerosi feriti, molti dei quali sono in condizioni critiche.