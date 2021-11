Natale a New York, scelto l'albero per il Rockfeller Center

Con una tradizione che si tramanda da 90 anni è stato scelto l'albero che illuminerà il Rockfeller Center per le festività natalizie a New York, le prime che vedranno il ritorno dei turisti stranieri dopo la pandemia.

Si tratta di abete di un abete norvegese alto quasi 25 metri proveniente dal Maryland. L'albero viene solitamente donato.

Verrà tagliato l'11 novembre e arriverà nella Grande Mela il 13 novembre. Sarà addobbato con circa 50 mila luci colorate e in cima la tradizione stella in cristalli Swarovski. Quest'anno la cerimonia di accensione dell'albero, trasmessa in diretta televisiva, si terrà il 1 dicembre e darà ufficialmente il via al Natale di New York.

L'albero rimarrà al Rockfeller Center fino al 16 gennaio del 2022. Ogni anno il sito viene visitato da oltre cento milioni di persone. (ANSA).