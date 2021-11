Israele: passa la finanziaria 2022, altra vittoria per Bennett

La Knesset, dopo quello relativo al 2021, ha approvato la notte scorsa anche il bilancio statale per il 2022: un'altra vittoria per la coalizione di Naftali Bennett che assicura al Paese, per la prima volta da 3 anni, una finanziaria. Il doppio voto economico - hanno rilevato gli analisti - evita le prospettive di nuove elezioni come era accaduto invece con gli esecutivi guidati dall'ex premier Benyamin Netanyahu. E al tempo stesso consolida la composita maggioranza (sette partiti) di governo di Bennett e Yair Lapid.

La finanziaria 2022 ha un valore di 183 miliardi di dollari.