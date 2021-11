Epstein: il 4 gennaio udienza per accuse al principe Andrea

Un giudice di New York ha fissato per il 4 gennaio l'udienza per ascoltare i legali del principe Andrea, che intendono chiedere alla Giustizia americana di archiviare l'azione legale per molestie avviata da Virginia Giuffre, una delle vittime di Jeffrey Epstein. Giuffre afferma di essere stata messa a disposizione del duca di York da Epstein quando aveva 17 anni.

"La corte ascolterà le motivazione per la richiesta di archiviare la denuncia il 4 gennaio", afferma il giudice Lewis Kaplan, sottolineando che se la richiesta di archiviazione fosse respinta un processo civile potrebbe avere luogo "fra settembre e dicembre del prossimo anno". (ANSA).