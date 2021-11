Diplomatico russo trovato morto nell'ambasciata a Berlino

Un diplomatico russo è stato trovato morto sulla via di ingresso dell'ambasciata russa di Berlino lo scorso il 19 ottobre. Lo scrive der Spiegel in un'anticipazione del numero in edicola nel weekend. Il 35enne era accreditato nella sede diplomatica come secondo segretario dell'ambasciatore dall'estate del 2019, ma per i servizi tedeschi era in realtà un agente dell'intelligence russa dell'Fsb. L'uomo sarebbe deceduto precipitando da un piano alto del complesso dell'ambasciata, e stando a fonti della sicurezza tedesca le ragioni della caduta e del decesso sarebbero "sconosciute". L'ambasciata ha parlato di "tragico incidente".

Noi consideriamo le speculazioni che sono apparse su certi media occidentali nel contesto di questo tragico incidente come assolutamente inappropriate": lo ha dichiarato l'ambasciata russa in Germania rispetto alla notizia della morte di un diplomatico russo a Berlino. Lo riporta la Tass.