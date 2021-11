Israele: Knesset approva finanziaria, mancava da 3 anni

Con una chiara vittoria per il premier israeliano Naftali Bennett, la Knesset ha approvato in nottata la finanziaria: è la prima volta dal 2018. Se così non fosse stato, il governo sarebbe potuto cadere come successo ai precedenti guidati da Benyamin Netanyahu.

Il bilancio, che riguarda l'anno in corso ed è di 194 miliardi di dollari, è stato approvato dopo una serie di votazioni durate tutta la notte con 61 voti a favore contro 59 contrari che rappresentano l'esatta fotografia della divisione tra la composita maggioranza guidata da Bennett e l'opposizione dell'ex premier Netanyahu. Ora la Knesset tornerà a riunirsi per l'approvazione della finanziaria 2022.