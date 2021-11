Germania, record di contagi dall'inizio della pandemia: 33.949 nuovi casi da ieri

Il Robert Koch Institut ha registrato 33.949 nuovi casi di contagio da Covid in 24 ore in Germania (6000 in più rispetto alla scorsa settimana) e 169 decessi. Il numero dei contagi rappresenta un record assoluto dall'inizio della pandemia, dal momento che il numero massimo di positivi registrati in 24 ore era stato in precedenza 33.777 il 18 dicembre scorso.

L'indicatore sull'ospedalizzazione, che rileva il carico delle terapie intensive su 100 mila abitanti è fermo però al dato di ieri di 3,62, decisamente lontano dal record toccato a Natale scorso quando segnò 15,5.

In Russia nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 1.195 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo nazionale anticoronavirus. Nell'ultima giornata in Russia sono stati inoltre rilevati 40.217 nuovi casi di Covid-19, che portano a 8.673.860 i casi finora accertati nel Paese dall'inizio dell'epidemia. In Russia vivono circa 146 milioni di persone.

Sono oltre tre milioni i casi di Covid-19 accertati in Ucraina dall'inizio dell'epidemia: lo riferisce il ministero della Salute di Kiev, ripreso da Radio Liberty, secondo cui nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 27.377 nuovi casi di Covid, il numero più alto rilevato in un giorno, e 699 decessi provocati dalla malattia. Stando ai dati ufficiali, ripresi dall'agenzia Ukrinform, dall'inizio dell'epidemia in Ucraina sono stati accertati 3.006.463 casi di Covid-19 e 70.146 persone sono morte a causa della malattia. Nel Paese vivono circa 42 milioni di persone.