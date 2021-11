Usa: urne aperte in Virginia, New York sceglie il sindaco

Urne aperte in Virginia e in New Jersey, dove gli elettori sono chiamati a scegliere il loro governatore. Il faro è tutto sulla Virginia, dove il candidato democratico Terry McAuliffe è testa a testa con il repubblicano Glenn Youngkin: il voto è considerato un referendum sull'amministrazione Biden e sul partito democratico, oltre a essere visto come termometro per le elezioni di metà mandato del 2022.

Al voto anche la città di New York per scegliere il proprio sindaco: il democratico Eric Adams è in vantaggio e sembra avviato a raccogliere l'eredità di Bill de Blasio. Sono chiamati a scegliere il loro primo cittadino anche i residenti di Boston: le candidate sono Michelle Wu e Annissa Essaibi in quella che è è una corsa storica e porterà in ogni caso all'elezione della prima donna sindaco.

Bill de Blasio, intanto, punta a diventare governatore dello Stato di New York. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali il sindaco uscente avrebbe presentato le carte per la sua candidatura. Non è comunque chiaro quando annuncerà ufficialmente la sua discesa in campo, che al momento vede candidate il procuratore Letitia James e l'attuale governatrice Kathy Hochul.