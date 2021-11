Migranti:Orban scrive a Ue, paghi spese per barriere confine

L' Ue "rimborsi le spese affrontate dall'Ungheria per le misure di protezione del confine". E' quanto chiede "ancora una volta" il premier ungherese Viktor Orban in una lettera indirizzata alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

"E' tempo che la commissione faccia ciò che non ha fatto per anni e riconosca che la protezione dei confini esterni è un'indiscutibile manifestazione della solidarietà europea", sottolinea Orban nella lettera nella quale, ricorda, che il governo ungherese ha messo in campo "590 miliardi di fiorini" per la costruzione di barriere. "Non abbiamo alcuna indicazione che la pressione dei migranti diminuisca nel prossimo futuro", avverte Orban ricordando la crisi afghana e "le minacce continue", da parte della Bielorussia, ai confini di Lituania, Lettonia e Polonia". (ANSA).