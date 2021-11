Covid: in Russia nuovo record, 1.178 morti in 24 ore

La Russia ha registrato 1.178 morti da coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha detto il centro di crisi per la lotta al virus, come riporta la Tass. Il totale delle vittime ufficiali ha raggiunto quota 240.871.

Pechino ha dimezzato i voli, nell'ambito di una robusta stretta contro i focolai di Covid-19. Secondo il sito di monitoraggio dell'industria aeronautica VariFlight, circa la metà dei voli da e per i due aeroporti della capitale sono stati cancellati oggi. Le autorità di Pechino sono in allerta dopo che una manciata di infezioni locali emerse nel fine settimana ha fatto temere un rischio di contagio molto più concreto. La commissione sanitaria ha chiarito che i residenti che avevano lasciato la città per viaggi d'affari o di piacere in aree con casi confermati dovrebbero "rinviare" il ritorno, causando malcontento sui social media.