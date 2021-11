Gb: la regina alla guida a Windsor, sollievo nel Regno

Prime immagini rassicuranti sulla salute della regina Elisabetta, 95 anni, dopo gli oltre 10 giorni di riposo trascorsi nel castello di Windsor, il rarissimo ricovero in ospedale per 24 ore per imprecisati accertamenti e le ulteriori 2 settimane di stop - con cancellazione della presenza alla CoP26 di Glasgow e divieto di viaggiare - ordinate di recente dai medici.

La sovrana è stata infatti fotografata alla guida della sua Jaguar nel parco del castello, con il fazzoletto in testa e apparentemente in buona forma: o comunque certamente non in condizioni tali da destare allarme. Lo scatto, secondo il Daily Mail, è stato carpito oggi. (ANSA).