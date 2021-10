Repubblica Ceca: cade la cabina di una funivia, un morto

Una persona è morta dopo che la cabina di una funivia è precipitata a Jested, una zona montuosa nel nord della Repubblica Ceca. Lo riferisce la stampa locale, che cita un portavoce dei servizi di soccorso locali.

Una seconda cabina, su cui viaggiavano altre persone, è rimasta alla stazione di partenza. Nessuno è rimasto ferito, ma alcuni passeggeri erano in stato di shock.

La cabina della funivia è caduta un giorno prima della chiusura dell'impianto per la revisione quinquennale. E' in funzione dal 1933 ed è stata completamente rifatta negli anni Settanta.

Sulle cause dell'incidente è stata aperta un'inchiesta.