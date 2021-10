Draghi: 'Grazie Merkel, paladina del multilateralismo'. Applauso del G20

"Vorrei rivolgere un grazie particolare ad Angela Merkel, per la quale questo è l'ultimo G20 da cancelliera tedesca dopo 16 anni. Merkel è stata una vera paladina del multilateralismo e di un ordine internazionale basato su regole. Il suo equilibrio, la sua leadership e determinazione a costruire accordi sono stati impagabili per questo gruppo. Faremo tesoro della sua eredità per un tempo molto lungo. Grazie Angela". Con questa parole Mario Draghi ha omaggiato Merkel al termine dell'ultima sessione del G20. Il presidente del Consiglio italiano ha regalato un mazzo di fiori alla cancelliera e gli altri leader le hanno tributato un applauso.