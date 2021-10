G20: il principe Carlo porta il suo appello per il clima

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Al G20 di Roma è atteso anche il principe Carlo, che sarà al Quirinale per la cena ufficiale dei 20 leader a conclusione della prima giornata di lavori, ma anche alla Nuvola, la sede principale dei lavori del vertice, con un intervento domenica per ribadire il suo appello alla consapevolezza e all'azione nella lotta ai cambiamenti climatici.

Un messaggio che affonda le sue radici in anni di impegno per la difesa dell'ambiente e per la sostenibilità e con il quale lancia quindi, da Roma, un ponte fino a Glasgow dove nella Cop26 culmina un anno di lavoro gomito a gomito per Italia e Regno Unito: un anno di condivise responsabilità nelle rispettive presidenze di G7 e G20, in cui proprio il clima è stato tema politico trasversale. Per questo la presenza del principe Carlo a Roma va oltre la partecipazione formale ad alto profilo di un membro della famiglia reale, ma è frutto di una convinzione che il principe di Galles coltiva da tempo, fino a diventare la cifra del suo impegno come erede al trono.

Così con i 20 Grandi Carlo sarà al Quirinale per la cena ospitata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla fine della prima giornata di lavori. Non una prima assoluta la presenza di un membro della famiglia reale, ma in questa occasione, presso i leader mondiali, il principe si fa ambasciatore di un'idea di futuro per la Terra. In una veste nuova quindi al palazzo del Quirinale, che aveva visitato l'ultima volta con Camilla nel corso del loro viaggio a Roma nel 2017.

Il principe di Galles è stato nella capitale italiana anche nel 2019: in quell'occasione era in visita privata in coincidenza con la canonizzazione del cardinale John Henry Newman in Vaticano. Che il clima e le conseguenze del riscaldamento globale costituiscano un tema pressante per la politica lo ha sottolineato in più occasioni il presidente del Consiglio Mario Draghi, un messaggio che l'intervento del principe di Galles al G20 va ad amplificare. I due si sono già visti al G7 in Cornovaglia, e dopo Roma porteranno il loro messaggio in Scozia. (ANSA).