Usa: la 'fearless girl' rischia lo sfratto da Wall Street

Rischia di nuovo lo sfratto la 'fearless girl', la statua della ragazzina impavida a Wall Street inizialmente collocata nel 2017 di fronte al Charging Bull (il toro simbolo del capitalismo) come contrapposizione femminile all'universo di valori maschili.

Il permesso per la statua, attualmente di fronte alla Borsa di New York, scade a novembre. Il sindaco Bill de Blasio, il cui mandato scade a breve, ha manifestato l'intenzione di lasciarla dov'è. Tuttavia la decisone spetta alla Public Design Commission, l'ente che decide sulla permanenza delle opere su suolo pubblico e iche non sembra intenzionato ad estendere il permesso.

E' in corso inoltre un contenzioso legale tra l'artista che ha realizzato la statua, Kristen Visbal, e la società che l'ha commissionata, la State Street Corporation, con sede a Boston.