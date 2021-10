Strage di tartarughe in Messico, almeno 300 morte annegate

Strage di tartarughe marine a Oaxaca, vicino alla spiaggia messicana di Oaxaca dove vanno a deporre le uova: almeno 300 esemplari sono stati ritrovati morti, probabilmente annegate dopo essere rimaste impigliate nelle reti da pesca illegali. Si tratta della specie 'Olive ridley' elencate come vulnerabili dall'Unione internazionale per la conservazione della natura Le tartarughe sono state trovate sulla spiaggia di Morro Ayuta a Oaxaca, sulla costa occidentale del Messico, uno dei luoghi in cui vanno a deporre le uova. Tutti gli esemplari trovati morti erano femmine, riportano i media locali.

Non è la prima volta che un gran numero di tartarughe olivastre viene trovato morto a Oaxaca. Nel 2018 i pescatori ne avevano trovate altre 300 impigliati nelle reti da pesca.

Il Messico ha vietato la cattura di tartarughe marine nel 1990 e ci sono pene severe per chiunque le uccida. I funzionari hanno detto che la marina messicana si unirà alle autorità ambientali nelle loro indagini sulle morti.