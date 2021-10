G20: sindacati, garantire vaccini a tutti e un lavoro dignitoso

Il G20 "deve agire urgentemente per garantire l'accesso universale ai vaccini, alle terapie e ai test contro il Covid e fissare impegni per un piano di ripresa" che sia "inclusiva e resiliente", basata sul "dialogo sociale, con l'obiettivo di un modello di sviluppo più giusto che investa in occupazione di qualità, dignitosa e rispettosa del clima": questi alcuni dei passaggi della Dichiarazione finale del Labour 20, approvata dalle organizzazioni sindacali dei Paesi del G20, che verrà illustrata al vertice dei Capi di Stato e di Governo delle venti maggiori economie del mondo, riunite a Roma il 30 e il 31 ottobre.

Il documento contiene "le richieste dei lavoratori per distribuire la prosperità alle persone e proteggere il pianeta" e richiama tra l'altro l'attenzione sulla protezione sociale "universale, facendo uso a tal fine anche di un Fondo globale per la protezione sociale, nella parità di trattamento e di opportunità" e sulle "economie inclusive per una piena e dignitosa occupazione". Per contenere e mitigare la pandemia, le confederazioni sindacali italiane (Cgil, Cisl e Uil), europee (Ces) e internazionali (Ituc e Tuac) chiedono di finanziare gli impegni per "un piano globale" di vaccinazione contro il Covid-19 e, per questo, di "sostenere immediatamente la richiesta di una deroga Trips per sospendere temporaneamente i diritti di proprietà intellettuale per i vaccini, le terapie e i test contro il Covid-19, come proposto da India e Sudafrica all'Organizzazione mondiale del commercio, in modo che la produzione possa essere incrementata con una riduzione dei costi". Sul fronte del lavoro chiedono ai leader del G20 di compiere passi "per un approccio incentrato sull'uomo e per una ripresa che possa offrire un lavoro dignitoso per tutti" e quindi di "presentare piani di ripresa per l'occupazione, dialogando con le parti sociali, per creare posti di qualità e rispettosi del clima, sostenuti da un salario minimo vitale e dalla contrattazione collettiva", garantendo i diritti fondamentali sul lavoro e sulla salute e sicurezza "per tutti". E anche di "conseguire la piena occupazione tramite investimenti in politiche attive del lavoro". Inoltre, per "una ripresa inclusiva, resiliente e a favore del clima", i Capi di Stato e di governo del G20, si legge ancora nella Dichiarazione Labour20, "devono abbandonare un quadro di austerità e assumere impegni in materia d'investimenti pubblici". Sul fronte fiscale chiedono di "porre fine alle pratiche internazionali di evasione ed elusione e fissare un'imposta globale minima sulle imprese di almeno il 25%". Tra i punti anche quello di "ridurre le disuguaglianze" e realizzare una "transizione giusta" verso un'economia digitale e a zero emissioni di carbonio, realizzando le ambizioni stabilite dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dall'Accordo di Parigi sul clima.