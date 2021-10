Vaccini, ministro britannico contro i no vax: 'sono idioti'

Le frange no vax, attive nel Regno Unito come in altri Paesi, sono formate solo da "idioti" che diffondono "bugie" e danneggiano la battaglia contro il Covid. Parola di Sajid Javid, ministro della Sanità di Boris Johnson, il cui governo è stato il primo al mondo ad avviare una campagna vaccinale di massa a partire dal dicembre del 2020: campagna che dopo diversi mesi da record condotti a ritmi sprint ha portato finora alla somministrazione della doppia dose all'80% circa della popolazione over 12 dell'isola, ma ha subito un rallentamento nelle settimane scorse.

"Questa gente - ha tagliato corto Javid in un'intervista alla Bbc, riferendosi in particolare a chi nega l'efficacia dei vaccini per i bambini e i ragazzi - sta facendo un grandissimo danno; francamente si tratta di idioti che vanno davanti alle scuole a spargere le loro maligne bugie".