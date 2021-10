Michel, convincere leader riluttanti sul Trattato Covid Oms

BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento odierno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è tornato ad insistere sul Trattato per la pandemia Covid, presentato alcuni mesi fa col direttore generale dell'Oms, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il Trattato "è sostenuto da molti capi di Stato e di governo nel mondo, ma sappiamo che alcuni sono ancora riluttanti e cercheremo di convincerli", ha detto Michel.

"Il Trattato garantirebbe regole ed una cornice di azione chiara per tutti", oltre a "equilibrio ed inclusione", ha piegato, aggiungendo: "Uno strumento vincolante sotto il profilo legale sarebbe la base più efficace per un sistema internazionale di prevenzione, sorveglianza, raccolta e scambio di dati scientifici".

La pandemia da Covid sarà uno degli argomenti che verranno trattati alla riunione dei leader del G20 del 30 e 31 ottobre, a Roma.