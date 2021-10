Il regista di 'Rust' rompe il silenzio, distrutto dall'incidente sul set

"Distrutto dalla perdita di un'amica e di una collega", Joel Souza, il regista di Rust ferito durante le riprese di Rust, rompe il silenzio sull'incidente che ha ucciso la direttrice di fotografia Halyna Hutchins. "Era gentile, aveva un talento incredibile e mi ha sempre spinto a fare meglio", ha detto Souza.

Intanto iniziano a circolare le prime immagini di Alec Baldwin dopo l'incidente. L'attore è stato visto uscire dal suo albergo di Santa Fe, in New Mexico, sabato poco dopo colazione, con indosso abiti scuri ed evidentemente abbattuto. Baldwin, emerge dagli scatti del New York Post, era con due colleghi e un bambino, probabilmente il figlio di uno dei due che lo accompagnavano.