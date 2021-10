Siria: attacco a un bus dell'esercito, 13 morti e tre feriti

Almeno 13 persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite questa mattina a Damasco in un attentato terroristico realizzato con due ordigni esplosivi contro un autobus dell'esercito siriano: lo riporta l'agenzia di stampa statale SANA.



Si tratta dell'attacco più sanguinoso degli ultimi anni nel Paese, scrive l'agenzia. "Un attentato terroristico con due ordigni esplosivi ha preso di mira un autobus che transitava" sul ponte Raiss della capitale, riporta la SANA dando il primo bilancio delle vittime e dei feriti.



Le immagini diffuse dall'agenzia di stampa mostrano un autobus in fiamme e una squadra di artificieri impegnata a disinnescare un terzo ordigno esplosivo che era stato piazzato nella zona. Damasco era stata in gran parte risparmiata da questo tipo di attentati negli ultimi anni, soprattutto da quando l'esercito e le milizie alleate avevano riconquistato l'ultima importante roccaforte ribelle vicino alla capitale nel 2018.