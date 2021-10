Yemen: Unicef, 10mila bambini uccisi o feriti nel conflitto

(ANSA) - GINEVRA, 19 OTT - Almeno 10.000 bambini sono stati uccisi o feriti in Yemen dallo scoppio dei combattimenti nel marzo 2015 : "il conflitto in Yemen ha così raggiunto un'altra pietra miliare vergognosa", ha deplorato l'Unicef oggi a Ginevra. "Si tratta dell'equivalente di quattro bambini al giorno ed il dato copre solo i casi che l'Onu ha potuto verificare", ha sottolineato il portavoce dell'Unicef James Elder, reduce da una missione nel paese.

La crisi umanitaria in Yemen è la peggiore del mondo e continua a degradarsi a causa di un conflitto violento e prolungato, una crisi economica, il degrado di ogni tipo di servizio e la limitata risposta agli appelli di fondi delle Nazioni Unite, in un Paese dove quattro bambini su 5, pari a 11 milioni, hanno bisogno di assistenza umanitaria.

L'Unicef - ha detto il portavoce - ha urgente bisogno di oltre 235 milioni di dollari per continuare il suo lavoro in Yemen fino alla metà del 2022 e non essere costretta a ridimensionare o interrompere la sua assistenza vitale per i bambini vulnerabili. (ANSA).