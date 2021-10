Clima: premio Earthshot, Italia vince due categorie su 5

L'Italia si è aggiudicata ieri sera due categorie su cinque della prima edizione dell'Earthshot Prize, un'iniziativa voluta dal principe William per premiare ogni anno le migliori soluzioni alla crisi climatica. Lo riporta la Bbc. Finanziato dallo stesso primogenito di Carlo e Diana insieme alla Royal Foundation, il premio assegna un milione di sterline (1,17 milioni di euro) a ciascuna delle cinque categorie ('Proteggi e ripristina la natura', 'Pulisci l'aria', 'Rianima gli oceani', 'Costruisci un mondo senza rifiuti' e 'Ripristina il nostro clima'). I fondi contribuiranno allo sviluppo dei progetti scelti.

L'Italia è salita sul podio di 'Costruisci un mondo senza rifiuti' con la città di Milano e di 'Ripristina il nostro clima' con la società Enapter, che la sua sede principale a Crespina Lorenzana (Pisa).

Co-fondata da Vaitea Cowan, la Enapter produce generatori di idrogeno modulari ad alta efficienza, una "tecnologia verde" - si legge sul sito web dell'Earthshot Prize - che "potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo il nostro mondo". Il Comune di Milano è stato premiato per i suoi hub di quartiere creati per contrastare lo spreco di cibo e per dare allo stesso tempo sostegno alle persone in difficoltà.

"Milano è la prima grande città ad applicare una politica contro lo spreco alimentare a livello cittadino che comprenda enti pubblici, banche alimentari, enti di beneficenza, Ong, università e imprese private. E sta funzionando - recita la motivazione del premio -. Oggi la città ha tre Food Waste Hub, ognuno dei quali recupera circa 130 tonnellate di cibo all'anno o 350 kg al giorno, equivalenti a circa 260.000 pasti".

Il Costa Rica ha vinto il premio nella categoria 'Proteggi e ripristina la natura', la società indiana Takachar si è aggiudicata il premio 'Pulisci l'aria' e al progetto Coral Vita (Bahamas) per la rigenerazione delle barriere coralline è andato il premio nella categoria 'Rianima gli oceani'.