Cina: nessun missile ipersonico, testato veicolo spaziale

La Cina ha provato di recente non un missile ipersonico, ma un veicolo spaziale. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, in risposta a quanto riportato ieri dal Financial Times su un sospetto test di agosto che ha sorpreso l'intelligence Usa, ha affermato che la vicenda ha riguardato "una prova di routine di un veicolo spaziale per verificare la tecnologia riutilizzabile del veicolo spaziale.

Questo è di grande significato per ridurre i costi dei veicoli spaziali". E può fornire, ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, "un modo conveniente ed economico di utilizzare lo spazio pacificamente".

"Molte aziende nel mondo hanno effettuato esperimenti simili: prima che la navicella ritorni, l'attrezzatura di supporto è separata per essere bruciata e disintegrata nel processo di caduta nell'atmosfera fino a finire in mare aperto", ha aggiunto Zhao, secondo cui " la Cina collaborerà con altri Paesi del mondo per l'uso pacifico dello spazio a beneficio dell'umanità". Alla domanda su quando fosse avvenuto il test, il portavoce ha confermato il mese di agosto come riferito dal quotidiano della City di Londra.