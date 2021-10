USA RIAPRONO CONFINI L'8 NOVEMBRE PER VIAGGIATORI VACCINATI

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Gli Stati Uniti aprono i loro confini ai viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati l'8 novembre. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca citato dai media americani. Non è ancora chiaro chi gli Stati Uniti considereranno completamente vaccinati. Il Centers for Disease and Control Prevention considera in generale completamente vaccinati coloro che hanno effettuato l'intero corso di uno dei vaccini autorizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. (ANSA).