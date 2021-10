Spagna: al via il congresso nazionale del partito socialista

(ANSA) - MADRID, 15 OTT - Al via a Valencia il 40esimo congresso federale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), attualmente principale formazione della coalizione di centrosinistra al governo. Un appuntamento, si legge sulla stampa spagnola, che si presenta per il premier e segretario generale del Psoe Pedro Sánchez come un'occasione per rafforzare la sua leadership interna al partito, che è la più longeva tra le formazioni politiche parlamentari spagnole dell'attualità, essendo stato fondato 142 anni fa.

Sánchez arriva al congresso socialista dopo oltre tre anni in carica come premier, dapprima a capo di un governo formato dal solo Psoe (giugno 2018-inizio 2020) e poi come leader di una coalizione con il partito di sinistra Unidas Podemos (gennaio 2020-attualità). Il termine dell'attuale legislatura è previsto per la fine del 2023.

"Siamo arrivati a un punto di inflessione", ha scritto Sánchez in una lettera ai militanti di alcuni giorni fa, aggiungendo che ora si vede "il progressivo superamento della pandemia" e che è possibile ora "dar passo a un periodo di ripresa economica cruciale per il futuro del Paese". La chiusura del congresso è prevista per la mattinata di domenica. (ANSA).