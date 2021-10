Norvegia: giudice, detenzione killer in struttura medica

(ANSA) - OSLO, 15 OTT - Un tribunale norvegese ha ordinato la custodia cautelare in una struttura medica dell'autore della strage in Norvegia per quattro settimane, tra le crescenti domande sul suo stato mentale. Prima che questa decisione fosse presa dal tribunale di Kongsberg (sud-est), il pubblico ministero Ann Iren Svane Mathiassen aveva detto che tale detenzione sarebbe avvenuta in un ambiente medico, dato lo stato di salute del sospettato, Espen Andersen Brathen. (ANSA).