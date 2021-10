Biden a Roma per G20 e prima udienza dal Papa

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - Joe Biden sarà a Roma per il G20 a presidenza italiana il 30 e 31 ottobre. Lo ha annunciato la Casa Bianca, aggiungendo che Biden, secondo presidente Usa cattolico, visiterà anche il Vaticano e avrà un'udienza con Papa Francesco il 29 ottobre, nella quale "discuteranno insieme gli sforzi basati sul rispetto per la dignità umana fondamentale, compresa la fine della pandemia, la crisi climatica e gli impegni per i poveri". (ANSA).