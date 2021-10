Schallenberg ha giurato, è il neo cancelliere austriaco

Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha giurato nelle mani del presidente Alexander Van der Bellen con la formula di rito. E' il sedicesimo cancelliere dal dopoguerra a oggi. Dopo le dimissioni del suo predecessore Sebastian Kurz, travolto dallo scandalo di sondaggi e inserzioni, guiderà il governo di popolari Oevp e Verdi. A seguire ha giurato anche il nuovo ministro degli esteri Michael Linhart, che succede a Schallenberg.

"Sono convinto che le accuse contro Sebastian Kurz sono false e che questo sarà dimostrato". Lo ha detto il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg durante il suo primo statement dopo il giuramento. "Porterò avanti la strada intrapresa con successo del governo Kurz, la pandemia, la ripresa economica, il bilancio e la riforma fiscale ecosociale. Certamente collaborerò strettamente con il capogruppo del primo partito in parlamento", ha ribadito Schallenberg assicurando che assieme al vicecancelliere Kogler si impegnerà a "richiudere i fossati". "Ora servono responsabilità e stabilità, serve rispetto reciproco", ha aggiunto.



"Non sono un cancelliere ombra". Lo ha ribadito l'ex capo del governo austriaco Sebastian Kurz, assicurando piena collaborazione al suo successore e collega di partito Alexander Schallenberg. "Sosterrò il governo come capogruppo e segretario del partito per il meglio dei nostri cittadini", ha proseguito, annunciando che nei prossimi giorni si impegnerà per garantire il passaggio di consegne. Kurz giurerà giovedì da parlamentare. Infine, ha ribadito che confuterà le accuse sollevate contro di lui. La dichiarazione programmatica di Alexander Schallenberg è prevista per domani.