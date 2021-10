Dazi: Cina, con Usa avuti 'scambi pragmatici e costruttivi

(ANSA) - PECHINO, 09 OTT - Il vicepremier cinese Liu He ha tenuto oggi una videochiamata con la rappresentante per il Commercio Usa Katherine Tai, utile per concurre "scambi pragmatici, schietti e costruttivi su tre questioni".

In primo luogo, secondo quanto riferito dai media ufficiali, i rapporti economici e commerciali bilaterali "sono di grande importanza per i due Paesi e per il mondo in generale e gli scambi e la cooperazione economici e commerciali bilaterali dovrebbero essere rafforzati". In secondo luogo, le due parti hanno scambiato opinioni sull'attuazione dell'accordo economico e commerciale tra i due Paesi. In terzo luogo, infine, entrambe le parti hanno espresso le loro preoccupazioni principali, convenendo "di risolverle attraverso la consultazione".

La parte cinese ha presentato dichiarazioni "sulla revoca di ulteriori tariffe e sanzioni e ha esposto la sua posizione su questioni quali il modello di sviluppo economico e la politica industriale della Cina". Le due parti hanno convenuto di continuare a comunicare "in un atteggiamento di uguaglianza e rispetto reciproco in modo da creare condizioni favorevoli per il sano sviluppo delle relazioni economiche e commerciali bilaterali e la ripresa dell'economia mondiale". (ANSA).