Nuovo record per Qantas, Baires-Darwin il volo diretto più lungo

La Qantas ha stabilito nuovi record con il volo più lungo mai realizzato nella storia della società, sia in termini di chilometri percorsi sia di tempo impiegato: la compagnia australiana ha effettuato un volo diretto di rimpatrio da Buenos Aires a Darwin, nel Territorio del Nord, percorrendo ben 15.020 km in 17 ore e 25 minuti. Lo riporta la Cnn.

Il volo, effettuato con un Boeing 787-9, è servito a rimpatriare 107 australiani che erano rimasti bloccati in Argentina a causa del Covid. Prima della pandemia il volo passeggeri più lungo della Qantas collegava Londra a Perth per un totale di 14.498 km percorsi in 16 ore e 45 minuti.

A causa delle restrizioni imposte per il coronavirus, nel marzo del 2020 la compagnia Air Tahiti Nui, che collega Parigi con Papeete, nella Polinesia francese, è stata costretta a rinunciare allo scalo normalmente effettuato a Los Angeles e ad effettuare quindi un volo non-stop di 15.715 km (per una durata di 16 ore e mezza): il più lungo al mondo per una tratta interna, essendo appunto Tahiti territorio francese.