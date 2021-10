Spari in un liceo in Texas, ci sarebbero diversi feriti - VIDEO

Ci sarebbero almeno quattro feriti, tra cui un insegnante, per dei colpi di arma da fuoco esplosi in un liceo del Texas dove è scattato l'allarme per la presenza di un uomo armato. I feriti sono stati trasportati in ospedale.



In alcune immagini postate su Twitter da studenti in classe si sentono gli spari e i ragazzi nel panico che cercano riparo sotto i banchi. È accaduto alla Timberview High School di Arlington, nei sobborghi di Dallas. Nessun dettaglio ancora sulle condizioni dei feriti.



L'istituto è stato messo in lock down e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di mettersi al riparo. Sul posto decine di agenti di polizia.

"Abbiamo una persona sospettata che è stata identificata e che è fuggita a bordo di un'auto": lo afferma la polizia che ha indicato in uno studente diciottenne colui che ha aperto il fuoco nel liceo. . L'incidente sarebbe nato da una discussione in classe.