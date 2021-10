A Parigi incontro tra Blinken e Di Maio

Un incontro bilaterale tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sta svolgendo a Parigi a margine della ministeriale dell'Ocse. A quanto si apprende, Afghanistan, terrorismo e rapporti Italia-Usa sono i temi al centro del colloquio, durato oltre un'ora. A quanto si apprende, tra i temi discussi nella bilaterale anche la situazione in Libia e il G20.

"E' stato bellissimo incontrare di nuovo il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. L'Italia è stata un partner di valore inestimabile sull'Afghanistan e leader cruciale del G20 quest'anno". Lo scrive su Twitter il segretario di Stato dopo il bilaterale. "Siamo grati per la leadership dell'Italia sulla crisi climatica e gli sforzi per la stabilità in Libia e Etiopia", ha sottolineato Blinken.

"Questa mattina a Parigi ho avuto un lungo incontro con il collega e amico Tony Blinken, segretario di Stato Usa. Insieme stiamo lavorando con grande sinergia e rafforzando sempre di più i nostri rapporti bilaterali", scrive Di Maio su Facebook. Tra i temi discussi, aggiunge il titolare della Farnesina, la Libia ("priorità per l'Italia, e ho condiviso con Tony le mie preoccupazioni") e lotta al terrorismo: "Anche su questo tema - sottolinea - con gli Usa stiamo lavorando in stretto coordinamento e dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione sul Sahel, per evitare la proliferazione di nuove minacce terroristiche".