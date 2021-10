Di Maio a Parigi per Riunione Ministeriale Ocse

ROMA - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, sarà impegnato il 5 e 6 ottobre in una missione a Parigi per partecipare alla Riunione Ministeriale OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), di cui ricorre quest'anno il sessantesimo anniversario dalla fondazione. Lo rende noto la Farnesina.

Il titolo scelto per la riunione, "Building a Green and Inclusive Future", richiama le priorità che sono al centro della Presidenza italiana del G20 e della co-presidenza della COP26, a conferma della forte attenzione che l'Italia e la comunità internazionale riservano al tema dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nel rispetto della dignità delle persone.

Il Ministro Di Maio, che interverrà in sessione plenaria nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, ha in programma anche una serie di incontri bilaterali a margine con i Ministri degli Esteri dei Paesi OCSE.